Раскрыты подробности российской экипировки "солдата будущего"Об этом рассказал источник РИА Новостей
Российская экипировка "солдата будущего" позволит управлять беспилотниками и роботами. Россия разрабатывает экипировку для "солдата будущего". РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщили, что эта экипировка позволит военным управлять беспилотниками и роботами.
По словам экспертов, экипировка “Легионер” получит несколько систем, аналогичных экипировке предыдущего поколения "Ратник".
"Работа по "Легионеру" делится на несколько систем, в том числе системы вооружения, жизнеобеспечения и так далее. Однако в рамках научно-исследовательской работы "Легионер" появилось еще одно совершенно новое направление — система робототехнического обеспечения", - цитируют РИА Новости свой источник.
Комплект должен получить комплекс управления беспилотниками и роботами, а данные с него будут “выводиться на шлем бойца”.