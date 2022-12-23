Раскрыты подробности российской экипировки "солдата будущего"

По словам экспертов, экипировка “Легионер” получит несколько систем, аналогичных экипировке предыдущего поколения "Ратник".

"Работа по "Легионеру" делится на несколько систем, в том числе системы вооружения, жизнеобеспечения и так далее. Однако в рамках научно-исследовательской работы "Легионер" появилось еще одно совершенно новое направление — система робототехнического обеспечения", - цитируют РИА Новости свой источник.

Комплект должен получить комплекс управления беспилотниками и роботами, а данные с него будут “выводиться на шлем бойца”.