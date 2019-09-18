Раскрыты подробности слежки за российскими гражданами при помощи МТС

Информация была найдена на незащищённом резервном диске, который принадлежал сотруднику Nokia Networks — финского производителя телекоммуникационного оборудования для операторов связи. Он является партнёром МТС.

Всего в распоряжении UpGuard оказалось примерно 2 терабайта данных. Часть документов доказывает, что Nokia Networks поставляет оператору связи технические средства для СОРМ. В частности, компания планировала «модернизировать» станции МТС в Белгороде, Курске и Воронеже, чтобы те соответствовали требованиям российского законодательства. Напомним, СОРМ (Система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий) по закону должны внедрять все операторы связи в России, чтобы власти могли проводить оперативно-розыскные мероприятия в сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и радиосвязи.

Стоит отметить, что оборудование Nokia не хранит данные россиян. Поставками соответствующих технических средств занимается компания Malvin Systems.

В итоге, правительство РФ имеет доступ к базе данных с домашними регистрами местоположений МТС, которая содержит записи о каждом абоненте. В том числе информацию об их IMSI.

Nokia утверждает, что СОРМ позволяет МТС отвечать на запросы о перехвате данных по отдельным лицам от органов с законными полномочиями на это. Однако критики системы уверены, что речь идёт о массовом прослушивании телефонных разговоров граждан России. Более того, сами операторы связи понятия не имеют, какие данные собираются властями. «Только ФСБ знает, что они собирают», — говорят эксперты.