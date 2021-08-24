Раскрыты полезные приёмы муравьёв при строительстве домов

Учёные также просвечивали туннели муравьёв рентгеном и изучали их при помощи трёхмерного сканирования. Благодаря этому удалось создать модели.

В итоге исследователи поняли, что муравьи при строительстве пытались действовать максимально эффективно. Насекомые рыли туннели, используя стенки контейнера, чтобы сократить объём, а ещё делали ходы по возможности прямыми и максимально крутыми. Кроме того, муравьи убирали твёрдые зёрна из почвы — те могли помешать копать и испортить постройку.

Учёные пришли к выводу, что их исследование может помочь и человеку. «Фишки» муравьёв могут позволить нам эффективнее копать под землей, добывать полезные ископаемые или рыть туннели метрополитена.