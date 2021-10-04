Раскрыты последствия столкновения Юпитера и Сатурна

Раскрыты последствия столкновения Юпитера и СатурнаОни зависят от скорости и угла удара
Несмотря на то что подобное столкновение Юпитера с Сатурном вряд ли возможно, есть вероятность, что оно всё же произойдёт во время формирования планетной системы. О том, к чему это приведёт, возможно говорить, только зная скорость и угол удара.
Вообще столкновение может быть лобовым или косым. Первое чаще всего приводит к полному слиянию небесных тел. При этом если его скорость будет слишком большой, то обе планеты полностью уничтожатся.
Второй тип столкновения приводит к различным последствиям. Например, газовые гиганты могут потерять большую часть своих газовых оболочек, но при этом не сольются. Вообще при ударе под углом планеты теряют собственные газовые оболочки.
Во время столкновения при очень большом угле наклона разрушения планет вообще не происходит. Они просто продолжают двигаться почти по тем же орбитам. При косом ударе Юпитер и Сатурн могут изменить форму или сжаться.
Есть также предположение, что какая-то из двух названных планет образовалась в результате слияния двух газовых небесных тел. В пользу этого факта говорит то, что Юпитер и Сатурн содержат больше тяжёлых элементов, чем Солнце.