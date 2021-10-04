Раскрыты последствия столкновения Юпитера и Сатурна

Несмотря на то что подобное столкновение Юпитера с Сатурном вряд ли возможно, есть вероятность, что оно всё же произойдёт во время формирования планетной системы. О том, к чему это приведёт, возможно говорить, только зная скорость и угол удара.

Вообще столкновение может быть лобовым или косым. Первое чаще всего приводит к полному слиянию небесных тел. При этом если его скорость будет слишком большой, то обе планеты полностью уничтожатся.

Второй тип столкновения приводит к различным последствиям. Например, газовые гиганты могут потерять большую часть своих газовых оболочек, но при этом не сольются. Вообще при ударе под углом планеты теряют собственные газовые оболочки.