Раскрыты последствия ядерной войны в 2025 году

Как показало исследование, сажа, образующаяся после ядерных взрывов, поднимется в верхние слои тропосферы. Оказавшись там, она начнёт поглощать солнечный свет. Начнётся ядерная зима, во время которой на поверхность Земли не будет попадать до 30% солнечных лучей.

Из-за этого средняя температура упадёт на 2-5 градусов, а количество осадков резко сократится. Например, в Индии и Центральном Китае среднегодовой уровень осадков снизится почти до нуля. Для возвращения к прежним температурам Земле понадобится больше десяти лет.

Создавая модель, учёные отталкивались от прогноза роста ядерных вооружений Индии и Пакистана. По нему, к 2025 году эти страны будут иметь около 500 единиц оружия. В ходе войны могут погибнуть 50-125 миллионов человек.