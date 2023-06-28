Раскрыты предки людей, которые пережили уничтоживший динозавров астероид

Преобладало мнение, что плацентарные млекопитающие появились после вымирания динозавров, вызванного ударом астероида. Однако детальный анализ окаменелостей, проведенный исследователями из Бристольского университета и Фрибургского университета, опроверг это представление.

Изучив тысячи окаменелостей плацентарных млекопитающих, группа исследователей пришла к выводу, что эти млекопитающие появились до этого массового вымирания. Тем не менее, именно после столкновения с астероидом начался расцвет современных линий плацентарных млекопитающих.

Исследование показало, что Purgatorius (будущие люди), Lagomorpha (кролики и зайцы) и Carnivora (собаки и кошки) были среди групп, которые развивались непосредственно перед массовым вымиранием, что говорит о том, что их предки сосуществовали с динозаврами.

После катастрофы плацентарные млекопитающие быстро диверсифицировались, возможно, воспользовавшись снижением конкуренции со стороны вымерших динозавров.