Раскрыты предки людей, которые пережили уничтоживший динозавров астероид

Раскрыты предки людей, которые пережили уничтоживший динозавров астероидНо они и близко не были похожи на нас
В результате новаторского открытия ученые установили, что плацентарные млекопитающие, к которым относятся люди, собаки и летучие мыши, на самом деле жили рядом с динозаврами в течение короткого периода времени. Им даже удалось (что очевидно) пережить истребление гигантских рептилий.
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
Преобладало мнение, что плацентарные млекопитающие появились после вымирания динозавров, вызванного ударом астероида. Однако детальный анализ окаменелостей, проведенный исследователями из Бристольского университета и Фрибургского университета, опроверг это представление.
Изучив тысячи окаменелостей плацентарных млекопитающих, группа исследователей пришла к выводу, что эти млекопитающие появились до этого массового вымирания. Тем не менее, именно после столкновения с астероидом начался расцвет современных линий плацентарных млекопитающих.
Исследование показало, что Purgatorius (будущие люди), Lagomorpha (кролики и зайцы) и Carnivora (собаки и кошки) были среди групп, которые развивались непосредственно перед массовым вымиранием, что говорит о том, что их предки сосуществовали с динозаврами.
После катастрофы плацентарные млекопитающие быстро диверсифицировались, возможно, воспользовавшись снижением конкуренции со стороны вымерших динозавров.