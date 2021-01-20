Раскрыты преимущества 6G

Как следует из отчёта Counterpoint, пропускная способность в сети 6G будет измеряться в терабитных значениях. Пропускная способность здесь — это объём данных, которые могут быть переданы между узлами за определённый промежуток времени.

Благодаря таким скоростям будут возможны:

стриминг видео в качестве 8K/16K;

передача голографических изображений без проводов;

микросекундные задержки при управлении роботами;

улучшенный опыт виртуальной реальности;

3D и 4K в усовершенствованной системе помощи водителю (ADAS).

К сожалению, по прогнозам, запуск коммерческих сетей 6G начнётся не ранее 2028 года.