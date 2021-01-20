Наука и технологии
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Раскрыты преимущества 6G
Но когда ещё её запустят
Даже технология 5G ещё не получила широкого распространения, но эксперты уже вовсю обсуждают 6G. Они рассказали, чего можно ждать от сетей шестого поколения.
Как следует из отчёта Counterpoint, пропускная способность в сети 6G будет измеряться в терабитных значениях. Пропускная способность здесь — это объём данных, которые могут быть переданы между узлами за определённый промежуток времени.
Благодаря таким скоростям будут возможны:
- стриминг видео в качестве 8K/16K;
- передача голографических изображений без проводов;
- микросекундные задержки при управлении роботами;
- улучшенный опыт виртуальной реальности;
- 3D и 4K в усовершенствованной системе помощи водителю (ADAS).
К сожалению, по прогнозам, запуск коммерческих сетей 6G начнётся не ранее 2028 года.