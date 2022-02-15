Раскрыты преимущества беспилотников вертолётного типа

По словам специалиста, в отличие от мультикоптеров и беспилотников самолётного типа такие как БАС-200 имеют значительно большую энерговооружённость и оптимальную скорость для мониторинга. Отмечается, что у электрических двигателей время полёта чуть больше 30 минут, иногда до часа, а у БАС-200 — четыре часа. Мультикоптер способен поднимать до 10 килограммов, а вертолётный аппарат — до 50 килограммов.

Что касается скорости, то БАС-200 может передвигаться на 40-70 км/ч — это оптимальная скорость для работы оптических систем. Кроме того, аппарат способен зависать: это позволяет подробно рассмотреть источник утечки, очаг возгорания или просто обстановку вокруг в зависимости от задач.