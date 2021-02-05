Раскрыты преимущества российского Су-35 и американского F-15ЕX в воздушном бою

Перевод материала опубликовала «Российская газета». Журналисты напоминают, что Су-35 — это глубокая модернизация Су-27. Она получила увеличенную полезную нагрузку, двигатель с управляемым вектором тяги, новые датчики и системы. Американский же F-15ЕX имеет много общего с F-15. Он тоже имеет мощный радар, новые систему радиоэлектронной борьбы и авионику. Этот истребитель главным образом предназначен для поддержки F-35A и F-22 и самолётов следующего поколения.

Эксперты отметили, что в бою в пределах видимости Су-35 обладает большими преимуществами. F-15ЕX же более приспособлен для ведения боя за пределами видимости. Впрочем, в бою на дальней дистанции Су-35 обладает отличной ситуационной осведомлённостью. Кроме того, он малозаметен. F-15ЕX в свою очередь может нести большее количество ракет, в том числе потенциальную AIM-260. В то же время Су-35 выигрывает в дальности поражения и уже применяет новейшее ракетное вооружение.

«Высокая манёвренность Су-35 позволяет ему частично компенсировать меньшую полезную нагрузку и обеспечивает большую живучесть на дальних дистанциях за счёт лучшей способности уклоняться от ракет противника с помощью сложных манёвров», — рассказали эксперты. F-15ЕX же может быть уязвим для современных ракет.