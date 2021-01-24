Раскрыты преимущества Су-57 перед американскими истребителями

В колонке для «Царьград ТВ» эксперт написал, что Су-57 является самым передовым в мире во всех отношениях. Истребитель может похвастаться сверхманёвренностью, малой заметностью и способностью размещать гиперзвуковое оружие.

Военный историк отметил, что в арсенале Су-57, скорее всего, будет находиться ракета «Кинжал». Тогда дальность выстрела увеличится на тысячу километров по сравнению с дальностью выстрела МиГ-31.

Электроника, которая установлена на Су-57, позволяет управлять беспилотником «Охотник» и группой самолётов Су-35. «Получается настоящий летающий командный пункт», — подытожил эксперт.

Также он назвал Су-57 самым быстрым самолётом, серийно выпускаемым в мире. Кроме того, высотные характеристики у истребителя впечатляющие.