Раскрыты причина крушения японского лунного модуля Hakuto-R

Во время спуска спускаемый аппарат столкнулся с неожиданным поведением при измерении высоты. Он ошибочно оценил свою высоту как нулевую, в то время как на самом деле он находился на высоте около 5 км над лунной поверхностью.

Это произошло из-за большого обрыва на лунной поверхности, который вызвал значительную разницу между измеренными и расчетными значениями высоты. Бортовое программное обеспечение неверно расценило это как аномальное значение и перехватило данные о высоте.

Компания учтет эти знания в будущих миссиях.