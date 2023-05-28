Раскрыты причина крушения японского лунного модуля Hakuto-R

Раскрыты причина крушения японского лунного модуля Hakuto-RКомпания учтет результаты анализа
Компания ispace, занимающаяся глобальными исследованиями Луны, завершила анализ полетных данных, полученных в ходе «посадки» HAKUTO-R Mission 1 26 апреля 2023 года. Причина неудачной посадки была в проблемах ПО, и для будущих миссий будут внесены улучшения.
Хотя мягкой посадки не произошло, анализ показал, что аппарат успешно завершил запланированный процесс торможения, достигнув целевой скорости менее 1 м/с в вертикальном положении на высоте около 5 км над лунной поверхностью.
Во время спуска спускаемый аппарат столкнулся с неожиданным поведением при измерении высоты. Он ошибочно оценил свою высоту как нулевую, в то время как на самом деле он находился на высоте около 5 км над лунной поверхностью.
Это произошло из-за большого обрыва на лунной поверхности, который вызвал значительную разницу между измеренными и расчетными значениями высоты. Бортовое программное обеспечение неверно расценило это как аномальное значение и перехватило данные о высоте.
Компания учтет эти знания в будущих миссиях.