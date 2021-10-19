Раскрыты причины болезни зубов у людей в Средневековье

Учёных интересовали останки жителей средневековой Голландии. Они изучили зубы жителей деревни Блокхейзен, существовавшей в 800–1200 годы, и города Алкмар, который функционировал в 1448–1572 годы.

Как оказалось, в Алкмаре люди чаще страдали от кариеса. Также у горожан болезнь развивалась в более молодом возрасте. Учёные пришли к выводу, то так происходило из-за увеличенного потребления горожанами углеводов. Люди ели больше фруктов и овощей, больше сахара и мёда. Кроме того, они пили больше пива, и в целом алкоголя. Ещё у жителей Алкмара было больше рыбы в рационе.