Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 21 марта 2024, 14:15
1 мин.

Раскрыты причины, по которым кошки так любят ложиться на место своих хозяев

Их может быть три
Многие владельцы кошек замечали, что их питомец, как только они ненадолго куда-то уйдут или отвлекутся, быстро занимает их место. И это вовсе не проявление наглости.

Желание погреться. У кошек по сравнению с людьми большая часть поверхности кожи не особо чувствительна к высоким температурам. А вот нос и верхняя губа — наоборот. Это позволяет кошкам легко ходить по раскалённым поверхностям.

При этом температура тела кошек — от 38 до 38,2 градусов по Цельсия, а максимально комфортно им при температуре от 30 до 38 градусов по Цельсию. Поэтому эти животные и начинают искать тёплые места в доме.

Наслаждение запахом. Известно, что у кошек примерно 70 миллионов обонятельных клеток. При этом запах хозяина для этих питомцев очень приятен и важен. Благодаря ему они успокаиваются, начинают ощущать комфорт.

Раскрыты причины, по которым кошки так любят ложиться на место своих хозяев
© iXBT.com

Желание привлечь внимание и быть ближе к хозяину. На самом деле кошки сильно привязываются к людям, даже если со стороны так не кажется.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#кот
,
#коты
,
#животные
,
#Домашние животные