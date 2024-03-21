Раскрыты причины, по которым кошки так любят ложиться на место своих хозяев

Желание погреться. У кошек по сравнению с людьми большая часть поверхности кожи не особо чувствительна к высоким температурам. А вот нос и верхняя губа — наоборот. Это позволяет кошкам легко ходить по раскалённым поверхностям.

При этом температура тела кошек — от 38 до 38,2 градусов по Цельсия, а максимально комфортно им при температуре от 30 до 38 градусов по Цельсию. Поэтому эти животные и начинают искать тёплые места в доме.

Наслаждение запахом. Известно, что у кошек примерно 70 миллионов обонятельных клеток. При этом запах хозяина для этих питомцев очень приятен и важен. Благодаря ему они успокаиваются, начинают ощущать комфорт.