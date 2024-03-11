Раскрыты причины, по которым кошки внезапно начинают носиться как угорелые

Раскрыты причины, по которым кошки внезапно начинают носиться как угорелыеИх всего четыре
Нехватка внимания и лишняя энергия. Кошкам тоже может становиться скучно, ведь они по природе очень любопытны. Если питомец долгое время проводит в закрытом пространстве, то у него накапливается много неизрасходованной энергии. Чтобы от неё избавиться, кошки начинают неожиданно бегать по всей квартире.
Потребность справить естественную нужду. Вам кот может начать носиться по всему дому из-за давления на блуждающий нерв. Это стимулирует работу кишечника и позволяет легче справить нужду.
Привлечение внимания. Такое поведение кошки вы можете наблюдать с утра. Чтобы она не будила вас слишком рано, кормите её перед тем, как уйдёте на работу, а не сразу после своего пробуждения.
Паразиты и гормональная нестабильность. Клещи, блохи могут вызвать у кошек зуд и дискомфорт.