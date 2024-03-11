Раскрыты причины, по которым кошки внезапно начинают носиться как угорелые

Нехватка внимания и лишняя энергия. Кошкам тоже может становиться скучно, ведь они по природе очень любопытны. Если питомец долгое время проводит в закрытом пространстве, то у него накапливается много неизрасходованной энергии. Чтобы от неё избавиться, кошки начинают неожиданно бегать по всей квартире.

Потребность справить естественную нужду. Вам кот может начать носиться по всему дому из-за давления на блуждающий нерв. Это стимулирует работу кишечника и позволяет легче справить нужду.