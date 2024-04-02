Раскрыты причины, по которым ваша кошка может любить лежать на спине

Опубликовано 02 апреля 2024, 20:15
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Раскрыты причины, по которым ваша кошка может любить лежать на спинеИ не все из них безобидные
Некоторые кошки имеют привычку лежать на спине. Но почему они могут так делать и не указывает ли это на болезнь?
Доверие и безопасность. Когда кошка ложится на спину, это означает, что она чувствует себя в безопасности и доверяет тем, кто находится вокруг неё.
Комфорт и расслабление. Иногда кошки могут ложиться на спину, чтобы согреться от пола. Также в подобной позе они могут расслабиться и при этом чувствовать себя очень комфортно.
Лишний вес. Некоторым кошкам из-за большого живота тяжело лежать в других позах, кроме как на спине.
Индивидуальные предпочтения. Кошки тоже могут иметь собственные любимые позы.
Зуд. Если котёнок или кошка не могут достать зубами и языком до места, которое чешется, то они начинают тереться о пол спиной, чтобы снять этот дискомфорт.
Игры. Иногда лежание на спине — это часть игры кошки.
Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова