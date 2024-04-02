Раскрыты причины, по которым ваша кошка может любить лежать на спине

Доверие и безопасность. Когда кошка ложится на спину, это означает, что она чувствует себя в безопасности и доверяет тем, кто находится вокруг неё.

Комфорт и расслабление. Иногда кошки могут ложиться на спину, чтобы согреться от пола. Также в подобной позе они могут расслабиться и при этом чувствовать себя очень комфортно.

Лишний вес. Некоторым кошкам из-за большого живота тяжело лежать в других позах, кроме как на спине.