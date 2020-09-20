Раскрыты проблемы американского прототипа корабельного боевого лазера

В целом, в США сейчас хотят повысить мощность лазерного оружия без существенного увеличения объёмов системы энергопитания. Пока военные работают в основном над созданием лазерных установок корабельного базирования.

Одно из испытаний прототипа такой установки прошло примерно четыре месяца назад. Тогда прототип установили на транспортный корабль-док USS Portland (LPD-27). Лазер должен был сбить беспилотник условного противника. В итоге аппарат удалось поразить только на малых высотах, при этом время воздействия лазерного луча для начала возгорания дрона должно было составлять не менее 15 секунд.

Однако как отметили журналисты, никакой профессиональный лётчик просто не даст лазеру «фокусироваться» на истребителе 15 и более секунд. Помимо этого использовавшаяся 30-киловаттная установка не может хорошо работать на больших высотах и при низкой облачности.

Эксперты пришли к выводу, что для нанесения вреда истребителю на высоте 8-9 километров лазер должен фокусироваться на самолёте более минуты. А это слишком высокое значение: истребитель легко успеет выйти из зоны поражения.

Ещё одна проблема заключается в том, что из-за лазерной установки необходимо использовать дополнительные системы безопасности для электрооборудования боевого корабля.