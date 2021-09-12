Раскрыты самые популярные схемы обмана телефонных мошенников в России

Об этом пишет ТАСС. Сообщается, что наиболее распространённая схема обмана, характерная для России, — прикидываться сотрудником банка, заставляя жертву оформить онлайн-заявку на получение кредита. Там мошенники узнают реквизиты банковских карт, пароли из CMC, и выводят деньги.

Другой популярный метод — представиться сотрудником правоохранительных органов и работником банковской сферы, а затем убедить жертву, что его банковские счета скомпрометированы. Клиент якобы должен перевести деньги на резервные счета.

По данным МВД, за семь месяцев 2021 года было зарегистрировано почти 320 тысяч IT-преступлений. Это на 16% больше, чем было за аналогичный период прошлого года.