Раскрыты самые популярные схемы обмана телефонных мошенников в России

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Раскрыты самые популярные схемы обмана телефонных мошенников в РоссииВсе они связаны с выводом денег со счетов
В пресс-центре МВД России рассказали, каким образом телефонные мошенники обманывают россиян. Их действия приводят к хищению денег со счетов.
Об этом пишет ТАСС. Сообщается, что наиболее распространённая схема обмана, характерная для России, — прикидываться сотрудником банка, заставляя жертву оформить онлайн-заявку на получение кредита. Там мошенники узнают реквизиты банковских карт, пароли из CMC, и выводят деньги.
Другой популярный метод — представиться сотрудником правоохранительных органов и работником банковской сферы, а затем убедить жертву, что его банковские счета скомпрометированы. Клиент якобы должен перевести деньги на резервные счета.
По данным МВД, за семь месяцев 2021 года было зарегистрировано почти 320 тысяч IT-преступлений. Это на 16% больше, чем было за аналогичный период прошлого года.