Раскрыты самые популярные товары и услуги в подпольном интернете

Специалисты отметили, что за последние пять лет стоимость услуг шифрования снизилась с $1000 до $20 в месяц, а цена на универсальные ботнеты упала с $200 до $5 в день. Не изменились цены на программы-вымогатели, трояны удалённого доступа, учётные данные онлайн-аккаунтов и спам-сервисы.

Также эксперты рассказали, что в даркнете растёт популярность инструментов для создания ложных новостей и манипулирования общественным мнением. Например, тысяча «лайков» в Instagram стоит всего 15 центов. Что интересно, российские подпольные рынки являются «самыми дешёвыми сервисами фейковых новостей».

Также в даркнете активно торгуют базами данных избирателей, доступом к взломанным устройствам или корпоративным сетям. Покупателей в подпольном интернете стала интересовать технология deepfake. Такое поддельное видео может стоить $50.

Наиболее популярными в даркнете товарами являются украденные аккаунты и учётные данные. Затем следуют контент, связанный с компьютерными играми, и данные кредитных карт.