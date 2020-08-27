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Раскрыты самые популярные товары на AliExpress среди россиян из разных регионов
Москвичи скупали устройства Xiaomi
Аналитики AliExpress раскрыли самые популярные товары на площадке среди россиян из разных регионов. Особенно активность пользователей растёт, конечно, перед распродажами.
Сообщается, что в преддверии летней распродажи на AliExpress выросло число запросов из регионов России и стран СНГ. В обычное время наибольшее количество запросов приходится на Москву и Санкт-Петербург.
Также аналитики рассказали, что перед августовской акцией жители Краснодара начали искать на AliExpress микрофоны. Пользователи из Москвы особенно активно смотрели устройства Xiaomi. В Новороссийске оказались популярны блёстки для рукоделия, а в Южно-Сахалинске — коробки для хранения вещей. Жители Ижевска искали карты памяти.
AliExpress Россия проводит распродажу с 24 по 29 августа до 10 утра по московскому времени.