Раскрыты самые популярные товары на AliExpress среди россиян из разных регионов

Сообщается, что в преддверии летней распродажи на AliExpress выросло число запросов из регионов России и стран СНГ. В обычное время наибольшее количество запросов приходится на Москву и Санкт-Петербург.

Также аналитики рассказали, что перед августовской акцией жители Краснодара начали искать на AliExpress микрофоны. Пользователи из Москвы особенно активно смотрели устройства Xiaomi. В Новороссийске оказались популярны блёстки для рукоделия, а в Южно-Сахалинске — коробки для хранения вещей. Жители Ижевска искали карты памяти.