Раскрыты самые популярные заказы на доставку у россиян в Новый год

Среди салатов самыми популярными оказались оливье и сельдь под шубой, сменив прошлогоднего лидера, — салат цезарь. В этом году он занял только третье место.

Также часто заказывали бургеры, картошку фри, наггетсы, роллы с курицей, пиццу, японские роллы, хинкали и хачапури. Что касается напитков, то популярностью пользовались кола, клубничный коктейль и капучино.

В Яндекс.Еде сообщают, что в прошедшие 31 декабря и 1 января люди сделали на 60% заказов, чем в прошлом году. Также вырос и средний чек — более чем на 20%. Интересно, что пик заказов пришёлся на 31 декабря, а не 1 января, как раньше.

В Яндекс.Лавке же самыми популярными заказами накануне Нового года стали мандарины, полукилограммовые упаковки оливье, селедки под шубой и салаты мимоза, сладкая газировка.