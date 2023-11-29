Раскрыты секреты эволюции хоботов слонов, и при чем тут изменение климата

В исследовании, опубликованном в журнале eLife, изучались разнообразные структуры длиннопалых гомфотериев в эпоху миоцена, что позволило понять их адаптацию к глобальным изменениям климата. Полученные результаты не только освещают эволюционный путь этих хоботных, но и дают представление о том, почему современные слоны обладают уникальными «хоботными способностями».

Их данные показали, что нижняя челюсть Choerolophodontidae была специализирована на срезании горизонтально или наклонно растущих растений, что может объяснить отсутствие клыков нижней челюсти. Установлено, что нижняя челюсть Gomphotheriidae одинаково пригодна для срезания растений, растущих во всех направлениях . У Platybelodon были структуры, предназначенные для срезания вертикально растущих растений, таких как травы с мягкими стеблями, которые были распространены в открытой среде.

По мере того как предки слонов сталкивались с изменениями окружающей среды, удлиненная нижняя челюсть и хобот коэволюционировали, причем у разных групп развивались специализированные структуры для различных видов питания. Междисциплинарный подход в исследовании объединяет экоморфологические исследования, анализ предпочтений в питании, изотопы эмали и анализ методом конечных элементов.