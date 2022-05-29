Раскрыты схемы обмана россиян-туристов в интернете

Сегодня в 13:09
1 мин.
Раскрыты схемы обмана россиян-туристов в интернетеНужно быть бдительными
Генеральный директор сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру Юрий Кузнецов рассказал, какие схемы используют мошенники, чтобы обмануть россиян, желающих отдохнуть.
Чаще всего злоумышленники создают поддельные сайты, которые маскируются под известные площадки по аренде жилья и продаже билетов. Дизайн может быть идентичен, а адрес отличаться всего одной буквой. Такие поддельные сайты активно продвигают в интернете. Поэтому эксперт советует заходить на нужные сервисы по бронированию, вбивая адрес сайта вручную, из закладок «Избранное» или через поисковики.
Также мошенники публикуют частные объявления о продаже билета или горящего тура по очень низкой цене. Автор объявления утверждает, что не может поехать сам из-за форс-мажорных обстоятельств. Мошенник в итоге получает от горе-покупателя деньги и оставляет его без билета.
Ещё мошенники бывает требуют частичную оплату за аренду жилья при бронировании.