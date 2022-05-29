Раскрыты схемы обмана россиян-туристов в интернете

Чаще всего злоумышленники создают поддельные сайты, которые маскируются под известные площадки по аренде жилья и продаже билетов. Дизайн может быть идентичен, а адрес отличаться всего одной буквой. Такие поддельные сайты активно продвигают в интернете. Поэтому эксперт советует заходить на нужные сервисы по бронированию, вбивая адрес сайта вручную, из закладок «Избранное» или через поисковики.

Также мошенники публикуют частные объявления о продаже билета или горящего тура по очень низкой цене. Автор объявления утверждает, что не может поехать сам из-за форс-мажорных обстоятельств. Мошенник в итоге получает от горе-покупателя деньги и оставляет его без билета.

Ещё мошенники бывает требуют частичную оплату за аренду жилья при бронировании.