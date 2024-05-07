Раскрыты способы выражения кошками любви к человеку

Время. Прежде всего, отследите, сколько времени кошка с вами проводит. Чем больше она стремится быть с вами рядом, тем вы ей дороже.

Нежность. Кошка может её показывать при помощи так называемого массажа. Она будет перебирать лапками и мять вашу кожу. Часто это сопровождается ещё и урчанием. Ещё один способ проявления любви — бодание головой, трение об одежду, мурлыканье.