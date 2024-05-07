Раскрыты способы выражения кошками любви к человеку

Опубликовано 07 мая 2024, 16:30
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Раскрыты способы выражения кошками любви к человекуОбращайте внимание на поведение питомца
Кошки на самом деле могут сильно привязаться к хозяину. И вот как это проявляется.
Время. Прежде всего, отследите, сколько времени кошка с вами проводит. Чем больше она стремится быть с вами рядом, тем вы ей дороже.
Нежность. Кошка может её показывать при помощи так называемого массажа. Она будет перебирать лапками и мять вашу кожу. Часто это сопровождается ещё и урчанием. Ещё один способ проявления любви — бодание головой, трение об одежду, мурлыканье.
Демонстрация уязвимого места. И это живот. Если кошка ложится на спину и показывает вам животик, значит, она полностью вам доверяет.
Забота. Это проявляется в вылизывании волос и частей тела. Ещё один признак любви питомца к вам — это «подарки». Кошка может приносить игрушки, насекомых, мышей и т. п.
Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова