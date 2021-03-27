Раскрыты средние зарплаты IT-специалистов в России

Самую высокую среднюю зарплату в России получает технический директор в сфере IT — 183 000 рублей. За ним следует Data scientist — 173 000 рублей. Затем упоминается Go разработчик. Он в среднем получает 165 000 рублей в месяц.

Специалист по искусственному интеллекту может рассчитывать на 150 000 рублей в России. Руководитель команды разработки — на 144 000 рублей в месяц. iOS разработчику платят в среднем по стране 108 000 рублей.

DevOps-инженеру могут платить 142 000 рублей, С++ разработчику — 142 000 рублей, Fronted разработчику — 99 000 рублей.

В Санкт-Петербурге и Москве таким специалистам, как правило, платят больше, чем в среднем по России.