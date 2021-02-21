Раскрыты срока начала поставок танка «Армата» в российскую армию

Как пишет «РИА Новости», танк Т-14 «Армата» начнут стабильно поставлять в войска к 2022 году. Сейчас идут госиспытания боевой машины. Они закончатся в ближайшие год-два.

До конца 2021 года уже должна состояться поставка установочной партии машин. А вот с 2022 года разработчик начнёт устойчивые серийные поставки.

Сейчас Уралвагонзавод также обсуждает с Минобороны вопрос проведения войсковых испытаний танка. Также завод интересует готовность армейской инфраструктуры к эксплуатации «Арматы» и подготовка операторов.

Напомним, новый Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Его сейчас впервые показывают за рубежом на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби. Выставка продлится до 25 февраля.