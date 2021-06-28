Раскрыты сроки испытаний американского оружия «меч Армагеддона»

Это оружие прозвали «мечом Армагеддона». Оно должно будет заменит действующие МБР LGM-30G Minuteman III. Испытания новых ракет запланированы на 2023 года.

Как уточняет «Лента.ру», всего США намерены выделить на программу GBSD около $61 млрд в ближайшие десять лет.

Создатель оружия обещает, что МБР будет доставлять ядерное оружие, которое сможет поразить «практически любую точку на Земле за считанные минуты».

Сейчас разработка GBSD находится на стадии «критической проверки конструкции» подсистем. Что интересно, ракеты создают с использованием цифровых технологий. Это значит, что на компьютере выбирают оптимальную конфигурацию ракеты.