Наука и технологии
Сегодня в 18:28
Раскрыты сроки начала серийного производства танка «Армата»Уже скоро
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что серийное производство новейшего российского танка Т-14 «Армата» начнётся в 2022 году.
По словам Мантурова, в следующем году заканчиваются госиспытания танка. Также с 2022 он «уже пойдёт активно в серию».
Издание «Известия» напоминает, что ранее в Минобороны Т-14 назвали настоящим мобильным штабом. У танка будет уникальная автоматизированная система управления, которая позволит командирам управлять другими боевыми машинами в режиме реального времени.
Кроме того, «Армата» сможет защитить различную технику от авиации и противотанкового оружия противника. Танк сможет и обеспечить поддержку БМП — для этого послужит 125-мм пушка.
В России также работают над беспилотной версией «Арматы», но она в серию не пойдёт.