Раскрыты сроки начала серийного производства танка «Армата»

По словам Мантурова, в следующем году заканчиваются госиспытания танка. Также с 2022 он «уже пойдёт активно в серию».

Издание «Известия» напоминает, что ранее в Минобороны Т-14 назвали настоящим мобильным штабом. У танка будет уникальная автоматизированная система управления, которая позволит командирам управлять другими боевыми машинами в режиме реального времени.

Кроме того, «Армата» сможет защитить различную технику от авиации и противотанкового оружия противника. Танк сможет и обеспечить поддержку БМП — для этого послужит 125-мм пушка.

В России также работают над беспилотной версией «Арматы», но она в серию не пойдёт.