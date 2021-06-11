Раскрыты сроки поставок новейшего истребителя Су-57 российским военным

Об этом пишет «РИА Новости». Стоит отметить, что первый Су-57 поступил в армию в конце 2020 года. Второй и третий серийные самолёты, как и первый, поступят на испытания в Государственный лётно-испытательный центр (ГЛИЦ) в Ахтубинске. Пока первый Су-57 остаётся там же. В строевую часть его передавать ещё не собираются.

Источник также рассказал, что ранее планировалось передать в войска четыре новейших истребителя в течение 2021 года. Но планы изменились.

Всего по контракту с Минобороны российским военным передадут 76 истребителей пятого поколения Су-57.