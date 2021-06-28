Раскрыты сроки появления первых звёзд во вселенной

Эти галактики находятся на расстоянии более 25 млрд световых лет от нас. Астрономы проанализировали свет их звёзд с помощью космических телескопов «Хаббл» и «Спитцер». Затем галактики изучали с помощью мощных телескопов на Земле.

В итоге учёные объединили данные и пришли к выводу, что первые звёзды родились через 250-350 млн лет после Большого взрыва. Сейчас вселенной насчитывается около 14 млрд лет.

«До космического рассвета Вселенная была тёмной и содержала только водородные облака. А теперь мы окружены прекрасной космической структурой и триллионами звёзд в ночном небе», — уточнили исследователи.