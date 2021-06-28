Раскрыты сроки появления первых звёзд во вселенной

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Раскрыты сроки появления первых звёзд во вселеннойЭто случилось не сразу после Большого взрыва
Исследователи из Университетского колледжа Лондона выяснили, когда во вселенной стали появляться первые звёзды. Узнать это помогло изучение отдалённых галактик.
Эти галактики находятся на расстоянии более 25 млрд световых лет от нас. Астрономы проанализировали свет их звёзд с помощью космических телескопов «Хаббл» и «Спитцер». Затем галактики изучали с помощью мощных телескопов на Земле.
В итоге учёные объединили данные и пришли к выводу, что первые звёзды родились через 250-350 млн лет после Большого взрыва. Сейчас вселенной насчитывается около 14 млрд лет.
«До космического рассвета Вселенная была тёмной и содержала только водородные облака. А теперь мы окружены прекрасной космической структурой и триллионами звёзд в ночном небе», — уточнили исследователи.