Раскрыты сроки выпуска разогнанной версии топового процессора Snapdragon 888

Информацией поделились известные инсайдеры. Сначала они рассказали, какие ещё смартфоны выйдут на Snapdragon 888. В ближайшее время ожидается iQOO 7 — 11 января. Затем представят vivo X60 Pro+, а чуть позже Realme Koi и Redmi K11. Последний, кстати, называют самым доступным смартфоном на Snapdragon 888.

А вот во второй половине 2021 года уже можно ждать анонс Snapdragon 888+. Этот процессор, скорее всего, будет разогнанным. Так было и с предыдущим поколением. Snapdragon 865+, например, получил 10-процентный прирост производительности по сравнению с обычной версией.