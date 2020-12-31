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Раскрыты сроки выпуска разогнанной версии топового процессора Snapdragon 888
Snapdragon 888+
Только в понедельник Xiaomi представила первый смартфон на топовом процессоре Snapdragon 888, как уже стали известны сроки выпуска разогнанной версии платформы.
Информацией поделились известные инсайдеры. Сначала они рассказали, какие ещё смартфоны выйдут на Snapdragon 888. В ближайшее время ожидается iQOO 7 — 11 января. Затем представят vivo X60 Pro+, а чуть позже Realme Koi и Redmi K11. Последний, кстати, называют самым доступным смартфоном на Snapdragon 888.
А вот во второй половине 2021 года уже можно ждать анонс Snapdragon 888+. Этот процессор, скорее всего, будет разогнанным. Так было и с предыдущим поколением. Snapdragon 865+, например, получил 10-процентный прирост производительности по сравнению с обычной версией.