Раскрыты сроки завершения испытаний танка «Армата»

Завершение госиспытаний намечено на первую половину 2022 года. Источник заявил, что процесс проходит с положительными результатами. В рамках испытаний «последовательно подтверждаются тактико-технические требования Минобороны к новой машине».

Напомним, над «Арматой» работает Уралвагонзавод. Боевая машина будет вооружена 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82-1М. Она может применять управляемые снаряды. Особенности танка заключаются в том, что его экипаж размещён в бронекапсуле, а башня управляется дистанционно. Также у Т-14 есть новейший комплекс активной защиты «Афганит» для сбивания ракет и снарядов противника. Эта машина будет основным боевым танком России после принятия на вооружение.