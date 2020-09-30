Раскрыты страны, в которых США будут готовы применить ядерное оружие

По его словам, Америка может использовать тактическое ядерное оружие в нескольких локальных конфликтах. Вероятность его применения в мировой войне хоть и не исключена, но чрезвычайно мала. Сивков считает, что все стороны понимают, насколько подобный сценарий опасен для выживания всего человечества.

Сивков ссылается на публикацию «Ядерный скальпель», в которой утверждается, что США могут решиться применить ядерное оружие в Сирии, Ливии, Ираке и Афганистане. Также есть вероятность агрессии США, Израиля, стран НАТО и их союзников против Ирана. В этом случае получится масштабная, но, тем не менее, локальная война.