Раскрыты тайные послания хакеров

Раскрыты тайные послания хакеровИх размещают внутри вредоносных программ
Это могут быть и ругательства, и обращения, и выдержки из сонетов Шекспира, и цитаты из «Преступления и наказания» и «Братьев Карамазовых» Достоевского. Как отметили в «Лаборатории Касперского», смысл посланий понятен не всегда. Это может быть сделано или как послание человечеству, или чтобы просто посмеяться, или для обхода простейшего сигнатурного детектирования.
Например, представители группировки Obsydian Gargoyle оставляли в коде фрагмент из шекспировского сонета 116:
Любовь — над бурей поднятый маяк,
Не меркнущий во мраке и тумане.
Любовь — звезда, которою моряк
Определяет место в океане.
Любовь — не кукла жалкая в руках
У времени, стирающего розы
На пламенных устах и на щеках,
И не страшны ей времени угрозы.
А если я не прав и лжет мой стих,
То нет любви — и нет стихов моих.
Однажды специалисты Group-IB во вредоносном файле «Договор.docx» нашли скрипт, который отличался наличием переменных с именами, составленными из слов песни группы Slipknot (You-sold-me-out-to-save-yourself — «Ты-продал-меня-чтобы-спасти-себя»). Также используются русские слова, набранные на английской раскладке, например, htrjyytrn — reconnect. Иногда через код вирусописатели общаются с вирусоискателями.
Самой же распространённой фразой в коде хакеров является «F*** you».