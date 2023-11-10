Раскрыты теневые схемы Google, связанные с их магазином приложений

Так, любопытство переключилось на приложение для знакомств Bumble и других разработчиков, участвующих в программе Google, которая позволяет принимать оплату в обход Play Market, и возникло множество предположений об альтернативных договоренностях и нераскрытых льготах.

Несмотря на попытки получить ответы от представителя Google, компания по-прежнему хранит молчание. Подтвержденное снижение стоимости услуг на 4% в рамках программы User Choice Billing вызывает вопросы о реальных выгодах для разработчиков, особенно после того, как в отчете о прибылях Bumble за 3 квартал 2023 года прозвучал намек на повышение сборов в магазинах приложений.

Хотя судебные документы свидетельствуют о сложной структуре платежей, президент Bumble по-прежнему положительно оценивает влияние User Choice Billing на пользователей, что заставляет задуматься о наличии скрытых преимуществ или эксклюзивных функций.

Как говорится, «истина где-то рядом».