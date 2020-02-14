Раскрыты трудности при размещении ракет на российских истребителях Су-57

По словам представителя корпорации, у специалистов не возникало проблем с изделиями, которые размещаются на внешней подвеске. Но вот с размещением ракет внутри фюзеляжа есть трудности. Для этого требуются меньшие габариты, складывающиеся крылья и рули. Кроме того, есть сложности при пуске из замкнутого пространства, так как возникают дополнительные нагрузки на самолёт.

Напомним, Су-57 — истребитель пятого поколения. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. На форуме «Армия-2019» был подписан контракт на поставку Воздушно-космическим силам (ВКС) России 76 истребителей. Сейчас же продолжаются испытания самолёта.