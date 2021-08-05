Раскрыты украинские военные разработки ближайшего будущего

Наука и технологии
Сегодня в 18:16
Раскрыты украинские военные разработки ближайшего будущегоПланируется создание новой техники
Корреспондент “Военного обозрения” Сергей Юферев рассказал, какие виды военного оружия и техники появятся совсем скоро у Украины. Среди них - беспилотные летательные аппараты, роботизированная платформа и ракеты.
Власти Украины, как заявил автор, уже приобрели несколько “беспилотников”. Тем не менее в стране планируют реализовать несколько проектов беспилотного транспорта. Это дрон-камикадзе “Гром” и беспилотный комплекс “Сокол-300”.
Компания “Инфоком” запустит роботизированную беспилотную платформу “Скорпион”. Она позволит перевозить боеприпасы, одежду, даже раненых солдат в условиях войны.
По словам журналиста, наилучшая ситуация у страны с производством ракет. Наиболее ожидаемые здесь - ракетные комплексы “Ольха” и “Нептун”.