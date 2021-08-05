Раскрыты украинские военные разработки ближайшего будущего

Власти Украины, как заявил автор, уже приобрели несколько “беспилотников”. Тем не менее в стране планируют реализовать несколько проектов беспилотного транспорта. Это дрон-камикадзе “Гром” и беспилотный комплекс “Сокол-300”.

Компания “Инфоком” запустит роботизированную беспилотную платформу “Скорпион”. Она позволит перевозить боеприпасы, одежду, даже раненых солдат в условиях войны.

По словам журналиста, наилучшая ситуация у страны с производством ракет. Наиболее ожидаемые здесь - ракетные комплексы “Ольха” и “Нептун”.