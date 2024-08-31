Раскрыты уязвимости F-16, поставленных Украине

В отчете указывается, что эти старые F-16 особенно уязвимы для российских систем ПВО. Старение технологий и снижение эффективности против современных угроз усугубляются отсутствием опыта у украинских пилотов в использовании этих самолетов.

29 августа стало известно, что Украина потеряла свой первый F-16 в бою. Как сообщается, самолет был сбит украинским ракетным комплексом Patriot, что, по словам депутата парламента страны Марьяны Безуглой, произошло из-за «несогласованности действий подразделений».