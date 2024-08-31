Раскрыты уязвимости F-16, поставленных Украине

Опубликовано 31 августа 2024, 01:301 мин.
Раскрыты уязвимости F-16, поставленных УкраинеWSJ подчеркивает риски и операционные проблемы
По данным The Wall Street Journal, истребители F-16, поставленные Украине, сталкиваются с серьезными эксплуатационными проблемами из-за своего возраста и состояния. Эти б\у самолеты, эксплуатировавшиеся в течение нескольких десятилетий, не обеспечили ожидаемого преимущества на поле боя для украинских войск, сообщает Лента.ру.
В отчете указывается, что эти старые F-16 особенно уязвимы для российских систем ПВО. Старение технологий и снижение эффективности против современных угроз усугубляются отсутствием опыта у украинских пилотов в использовании этих самолетов.
29 августа стало известно, что Украина потеряла свой первый F-16 в бою. Как сообщается, самолет был сбит украинским ракетным комплексом Patriot, что, по словам депутата парламента страны Марьяны Безуглой, произошло из-за «несогласованности действий подразделений».