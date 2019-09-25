Раскрыты внутренние правила TikTok по запрету упоминаний имени Владимира Путина

Согласно внутренним документам TikTok, спорный контент должен делиться на две категории: «нарушение» и «видимый» только для пользователя. В первом случае, материал необходимо удалить, во втором сделать его доступным только для того человека, который его загрузил.

К списку спорных тем относятся:

критика социалистических принципов Китая;

«демонизация» или «искажение» исторических событий Китая и других стран. Это касается, например, антикитайских выступлений в Индонезии 1998 года, событий на площади Тяньаньмэнь, геноцида в Камбодже;

противоречивые темы, касающиеся религиозных конфликтов, конфликтов между этническими группами. Например, поддержка идеи независимости Тибета.

Кроме того, запрещается упоминать имена 20 нынешних и бывших правителей различных стран, в том числе Владимира Путин.