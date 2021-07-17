Наука и технологии
Сегодня в 16:20

Раскрыты возможности новейшего российского однодвигательного истребителя

Будет угрозой британскому эсминцу Defender
Сегодня Ростех опубликовал новое фото, связанное с новейшим истребителем, который впервые покажут на авиасалоне МАКС-2021. Благодаря этому стало ясно, что самолёт сможет уничтожать наземные и морские цели.
Раскрыты возможности новейшего российского однодвигательного истребителя

На изображении в прицеле истребителя отражается объект, похожий на британский эсминец Defender. Как пояснил ТАСС источник в военно-промышленном комплексе, это указывает на способность самолёта бороться с такими объектами.

«На новом изображении присутствует деталь, которая очертаниями напоминает оптико-электронную прицельную систему, встроенную в самолёт. Такое оборудование используется для ударов по наземным и, в случае необходимости, по морским целям», — сказал источник.

Напомним, про новый истребитель известно, что он будет оснащён одним двигателем, сможет развивать сверхзвуковую скорость и обладает малой радиолокационной заметностью.