Раскрыты возможности новейшего российского однодвигательного истребителя

На изображении в прицеле истребителя отражается объект, похожий на британский эсминец Defender. Как пояснил ТАСС источник в военно-промышленном комплексе, это указывает на способность самолёта бороться с такими объектами.

«На новом изображении присутствует деталь, которая очертаниями напоминает оптико-электронную прицельную систему, встроенную в самолёт. Такое оборудование используется для ударов по наземным и, в случае необходимости, по морским целям», — сказал источник.

Напомним, про новый истребитель известно, что он будет оснащён одним двигателем, сможет развивать сверхзвуковую скорость и обладает малой радиолокационной заметностью.