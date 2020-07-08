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Раскрыты возможности новейшей российской ракетной системы С-500
В ближайшие годы могут начаться поставки С-500 в войска
В ближайшие годы в российскую армию должны начаться поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 «Прометей». Эксперт уже раскрыл возможности этого новейшего российского оружия.
Информацией поделился начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил (ВКС) генерал-майор Сергей Бабаков. Он рассказал, что в С-500 будет применён принцип раздельного решения задач по уничтожению баллистических и аэродинамических целей.
Основная задача «Прометея» — уничтожение баллистических ракет средней дальности. Однако он может ликвидировать и межконтинентальные баллистические ракеты на финальном отрезке их пути. Кроме того, С-500 способен бороться с гиперзвуковыми летательными аппаратами, самолётами и беспилотниками. Комплекс может «поймать» оружие и в ближнем космосе.
Бабаков отметил, что аналогов С-500 в мире не существует.