Раскрыты возможные способы применения грядущих цифровых меток Apple

AirTag представляет собой небольшую метку, которую можно прикрепить к любому предмету, чтобы отслеживать его. Это удобно, если вещь потеряется — всегда можно будет посмотреть, где она находится через смартфон или компьютер.

Согласно новой патентной документации, метки будут поставляться в двух размерах. Один будет достаточно маленьким, чтобы метка поместилась на ремешок часов Apple Watch.

Отслеживание вещей, впрочем, не будет единственной опцией AirTag. Метки можно будет, например, прикрепить к одежде для отслеживания движений человека и его активности. В патенте указано, что устройство будет поддерживать обмен данными. Также оно сможет принимать, отправлять и запрашивать информацию у совместимых девайсов рядом. Метки можно устанавливать в общественных местах, чтобы автоматически отправлять пользователям, оказавшимся в них, карту здания и другую полезную информацию.