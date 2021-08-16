Раскрыты все новинки Apple осенью 2021 года

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Сегодня в 14:29
Раскрыты все новинки Apple осенью 2021 годаОт смартфонов до ноутбука
Журналист Bloomberg Марк Гурмэн (Mark Gurman) рассказал, что нового можно ожидать от Apple на ближайшей осенней презентации.
По словам Гурмэна, ключевые части презентации будут о новых iPhone, Apple Watch, AirPod, iPad mini и MacBook Pro. Больше всего изменений компания внесёт в маленький планшет, ноутбук и наушники начального уровня.
Что касается iPhone 13, то в них Гурмэн ожидает те же диагонали экранов для обычных моделей — 5,4 и 6,1 дюйма, и 6,1-6,7-дюймовые дисплеи для старших версий. «Чёлка» буде меньше. Улучшится качество фото- и видеосъёмки. Устройства будут работать на новом быстром процессоре A15. Кроме того, у смартфонов может появиться режим always-on screen.
Помимо iPhone Гурмэн предлагает ждать:
- Apple Watch Series 7 с немного изменённым дизайном;
- Новые AirPods внешне похожие на AirPods Pro;
- iPad mini;
- MacBook Pro с фирменным процессором M1X.