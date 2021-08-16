Раскрыты все новинки Apple осенью 2021 года

По словам Гурмэна, ключевые части презентации будут о новых iPhone, Apple Watch, AirPod, iPad mini и MacBook Pro. Больше всего изменений компания внесёт в маленький планшет, ноутбук и наушники начального уровня.

Что касается iPhone 13, то в них Гурмэн ожидает те же диагонали экранов для обычных моделей — 5,4 и 6,1 дюйма, и 6,1-6,7-дюймовые дисплеи для старших версий. «Чёлка» буде меньше. Улучшится качество фото- и видеосъёмки. Устройства будут работать на новом быстром процессоре A15. Кроме того, у смартфонов может появиться режим always-on screen.

Помимо iPhone Гурмэн предлагает ждать: