Раскрыты все разновидности российских военных беспилотников

По словам обозревателя, Россия может начать активную эксплуатацию целого ряда дронов в течение десятилетия. Некоторые из них ещё разрабатываются, другие — уже производятся.

Первым в списке National Interest упоминается беспилотник «Орион». Его серийное производство начнётся уже в конце 2021 года. У дрона высока продолжительность полёта. Также для него разработали авиабомбы КАБ-20 и КАБ-50, планирующую авиабомбу УПАБ-50.

Далее упоминается тяжёлый беспилотник «Альтиус-У», предназначенный для разведки. Также в списке есть беспилотник «Сириус», который называют следующей ступенью «Ориона». У него больше масса и размер, а также выше скорость.

Есть у России и дрон «Гелиос» с размахом крыла 30 метров. Он может проводить разведку и наносить авиаудары.

Завершают список дрон «Гром» со скоростью до 1000 км/час, который называют экономически эффективным, и тяжёлый ударный беспилотный аппарат С-70 »Охотник», способный работать в паре с Су-57.