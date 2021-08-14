Раскрыты законодательные проблемы секса с роботами

Авторы новой работы проанализировали факторы, которые австралийским законодателям придется учитывать при оценке законности использования секс-ботов, похожих на людей.

У секс-роботов есть как критики, так и сторонники. Первые указывают на то, что создание таких роботов продолжит объективацию женщин и увеличит риск сексуального насилия (мол люди станут позволять себе больше в отношении других людей по аналогии с роботами). Кроме того, некоторые секс-боты могут даже имитировать сопротивление, удовлетворяя наклонности пользователей.

С другой стороны секс-роботы могут помочь инвалидам и другим людям с расстройствами, а также представителям ЛГБТ, которые не могут открыто выбирать партнёров из-за опасной обстановки. Недавнее исследование терапевтических преимуществ секс-роботов показало, что их могут использовать люди с социальной тревожностью, люди без постоянного партнёра, не желающие прибегать к сексу на одну ночь или проституции, люди, страдающие преждевременной эякуляцией.

В итоге законодателям придется уравновесить конкурирующие индивидуальные и общественные интересы, которые создают новые этические, нормативные и правовые проблемы. Сейчас в Австралии не существует закона, который бы запрещал секс-роботов, но есть нормы в отношении кукол, похожих на детей.