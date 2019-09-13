Раскрыты зарплаты IT-специалистов в России

В рейтинге представлены зарплатные предложения в различных городах России. По данным Avito, средняя зарплата IT-специалистов в Москве за первое полугодие 2019 составила 61,6 тысяч рублей. К сожалению, эта цифра не даёт адекватного представления об оплате труда на конкретных позициях, так как сервис изучал вакансии не только программистов, но и контент-менеджеров, мастеров по ремонту телефонов или по настройке кассового ПО.

Рассчитанная таким образом средняя зарплата IT-специалистов по России оказалась равна 37,2 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге она равна 48,9 тысячи рублей, в Екатеринбурге — 41,5, в Новосибирске — 40,6. Меньше всего среди жителей городов-миллионников получают «айтишники» из Волгограда — 27,7 тысячи рублей, Перми — 32,8, Воронежа — 33,2.