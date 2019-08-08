Раскрыты зарплаты российских космонавтов

Зарплата космонавтам начисляется в соответствии с «Положением о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации». Согласно документу, оклад у кандидата в космонавты равен 60,9 тысячи рублей, у космонавта — 63,8 тысячи рублей, а у инструктора-космонавта — 88,45 тысячи рублей. Также специалисты могут рассчитывать на ежемесячную надбавку до 25% от оклада.

Если космонавт побывал в космосе, то его оклад вырастает до 69,6 тысячи рублей в месяц. Ну и за сами полёты им полагается единовременное денежное вознаграждение. Сумма его, впрочем, неизвестна. Количество полётов влияет на дальнейшую надбавку к окладу.

Её сумма также растёт в зависимости от выслуги лет. Кроме того, надбавку получают космонавты с кандидатской или докторской степенью.