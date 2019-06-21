Распад СССР оказался полезен для экологии

Примерно на 7,61 гигатонн. Дело в том, что распад СССР и переход к рыночной экономике сопровождался перестройкой внутренних продовольственных систем. Из-за высоких цен сократилось потребление продуктов животноводства. Это, вкупе с сокращением государственной поддержки сельского хозяйства, вызвало уменьшение количества скота в два раза.

Исследователи изучили базу данных об изменениях в землепользовании и оценили выбросы парниковых газов за период с 1991 по 2011 год. Анализ показал, что перемены на постсоветском пространстве за эти годы привели к значительному сокращению выбросов углекислого газа.