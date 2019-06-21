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Распад СССР оказался полезен для экологии

Благодаря ему снизились выбросы парниковых газов
Международная группа учёных, в составе которой были исследователи из Казанского федерального университета и Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, пришла к выводу, что развал СССР привёл к снижению выбросов парниковых газов.

Примерно на 7,61 гигатонн. Дело в том, что распад СССР и переход к рыночной экономике сопровождался перестройкой внутренних продовольственных систем. Из-за высоких цен сократилось потребление продуктов животноводства. Это, вкупе с сокращением государственной поддержки сельского хозяйства, вызвало уменьшение количества скота в два раза.

Исследователи изучили базу данных об изменениях в землепользовании и оценили выбросы парниковых газов за период с 1991 по 2011 год. Анализ показал, что перемены на постсоветском пространстве за эти годы привели к значительному сокращению выбросов углекислого газа.

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