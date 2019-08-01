Распечатанные мемы из соцсетей превратили в уличную рекламу

Все шутки сделаны по шаблону: «Я в Twitter vs Я в другой соцсети». Чаще всего сравнивают с Instagram, LinkedIn и Facebook. Соль шутки заключается в том, что, как правило, на других площадках люди пытаются выставить себя в лучшем свете, а в твиттере пишут, что думают и часто бывают нелицеприятными.

Разместили рекламу в метро и на остановках общественного транспорта. По всему видимому, Twitter таким образом надеется выбраться из затяжного кризиса и привлечь новую аудиторию. Поэтому соцсеть позиционирует себя как место, в котором можно пошутить, отдохнуть и, в общем, побыть самим собой.

Рекламные плакаты будут висеть до 9 августа. В общей сложности на них отображён 31 твит пользователей.