Распознавание лиц будут использовать при посадке россиян на рейсы

Отмечается, что дата запуска оборудования пока не установлена. Она зависит от сроков подписания приказа Минтранса. В СМИ рассказали, что биометрическая система позволит полностью автоматизировать прохождение предполётных процедур с момента регистрации до посадки на самолёт. Человеку не нужно будет показывать бумажные документы.

Чтобы воспользоваться новшеством, человеку будет необходимо сдать данные в Единую биометрическую систему (ЕБС). Это можно сделать в отделениях банков. Также нужно будет дать согласие на использование биометрии в конкретных целях.

Сообщается, что в «Домодедово» уже стоят специальные турникеты eGate в зоне таможенного контроля, галерее вылета международных рейсов и всех выходов на посадку. В будущем там установят видеокамеры для распознавания лиц.