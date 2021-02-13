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Наука и технологии
Сегодня в 15:19

Распознавание лиц будут использовать при посадке россиян на рейсы

Это автоматизирует прохождение предполётных процедур
Журналисты сообщили, что аэропорты «Домодедово» и «Шереметьево» начали оснащаться биометрическими системами идентификации пассажиров. То есть при посадке россиян на рейсы будет использоваться технология распознавания лиц.

Отмечается, что дата запуска оборудования пока не установлена. Она зависит от сроков подписания приказа Минтранса. В СМИ рассказали, что биометрическая система позволит полностью автоматизировать прохождение предполётных процедур с момента регистрации до посадки на самолёт. Человеку не нужно будет показывать бумажные документы.

Чтобы воспользоваться новшеством, человеку будет необходимо сдать данные в Единую биометрическую систему (ЕБС). Это можно сделать в отделениях банков. Также нужно будет дать согласие на использование биометрии в конкретных целях.

Сообщается, что в «Домодедово» уже стоят специальные турникеты eGate в зоне таможенного контроля, галерее вылета международных рейсов и всех выходов на посадку. В будущем там установят видеокамеры для распознавания лиц.