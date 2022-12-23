Распространять жизнь по Вселенной предложили с помощью комет

Некоторые исследователи предполагают, что мощные удары о такие планеты, как Земля или Марс, могли выбросить в космос камни, несущие микробы. Марс имеет более низкую гравитацию, чем Земля, и известно, что удары по Марсу уже отправляли камни в космос. На Земле найдено более 270 таких камней. Раз это произошло на Марсе, значит, это могло произойти и в других случаях и в других солнечных системах. Это называется случайная, или естественная, панспермия. Но если цивилизация сделает это специально, то это будет уже направленной панспермией. Это и есть тема данной статьи, а цивилизация - наша.

В статье ученые предложили такую схему: после прибытия в Солнечную систему подходящей межзвездной кометы, человечество, в теории, могло бы прикрепить к ней микробиологический инокулят, который содержал бы множество разнообразных организмов, способных выживать в самых разных условиях на Земле.

И уже эта комета, путешествую по всей галактике (а может и не только), могла бы рано или поздно достичь другой звездной системы, где, опять-таки, в теории, она смогла бы занести “семена жизни” на подходящую планету.